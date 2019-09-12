Гонтарева заявила об обыске в ее квартире в Киеве

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве в четверг, 12 сентября, начались обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Гонтаревой, правоохранители проводят обыски в масках и с автоматами.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск", - сообщила Гонтарева.

Также экс-глава НБУ отметила, что в квартире на данный момент никого нет.

"Мой адвокат сообщил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", - сказала она.

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что обыски проводятся в рамках уголовных дел Порошенко.

"Сейчас продолжаются санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски происходят дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме "и структурах, которые принимали участие в отмывании командой Порошенко украденных в армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов во время полета на Мальдивский архипелаг", - рассказал Портнов.

При этом в пресс-службе аэропорта "Жуляны" информацию об обысках не подтвердили.

Напомним, РБК-Украина сообщало об обысках в "Укроборонпроме". Обыски происходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

Также, 11 сентября, обыски прошли в главном офисе национализированного "ПриватБанка" в Днепре. В полиции сообщили, что обыски проводились в рамках дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее обыски проводились в "Укргаздобыче". Сообщается, что органы Генпрокуратуры, ГБР и СБУ проводят обыски в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и в Газопромышленном управлении "Полтавагаздобыча".



