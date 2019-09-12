Гонтарєва заявила про обшук у її квартирі в Києві

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, почалися обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, правоохоронці проводять обшуки в масках і з автоматами.

"У мене зараз в Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і десять людей в бронежилетах проводять обшук", - повідомила Гонтарєва.

Також екс-глава НБУ зазначила, що у квартирі на даний момент нікого немає.

"Мій адвокат повідомив давно ГПУ та ДБР про місце мого проживання в Лондоні", - сказала вона.

Колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що обшуки проводяться в рамках кримінальних справ Порошенко.

"Зараз тривають санкціоновані судом масові обшуки по кримінальних справах Порошенко. По справі про мародерство і розкраданнях в армії обшуки відбуваються вдома у Гонтарєвої, в "Укроборонпромі "і структурах, які брали участь у відмиванні командою Порошенко вкрадених в армії коштів. В аеропорту "Жуляни" тривають обшуки у справі про використання Порошенко підроблених паспортів під час польоту на Мальдівський архіпелаг", - розповів Портнов.

При цьому в прес-службі аеропорту "Жуляни" інформацію про обшуки не підтвердили.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про обшуки в "Укроборонпромі". Обшуки відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України в 2016 році.

Також, 11 вересня, обшуки пройшли в головному офісі націоналізованого "Приватбанку" в Дніпрі. У поліції повідомили, що обшуки проводилися в рамках справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше обшуки проводилися в "Укргазвидобуванні". Повідомляється, що органи Генпрокуратури, ДБР та СБУ проводять обшуки в апараті управління АТ "Укргазвидобування" і в Газопромышленном управління "Полтавагазвидобування".