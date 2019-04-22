Гонтарева не приедет на допрос в ГПУ

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом она сообщила "Українським новинам".

В частности, Гонтарева пригласила следователей допросить ее в Лондоне.

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят", - сказала экс-глава НБУ.

Кроме того, она отметила, что не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко.

"Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов, когда вышел генпрокурор и сказал, что (Константин) Кулик сфабриковал это подозрение, что внес в 5 утра по липовым документам", - добавила она.

Напомним, сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура вызвала для вручения подозрений и допроса по делу Курченко экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Ранее прокурор ГПУ Константин Кулик заявил, что в расследовании дела о продаже группы компаний "Украинский медиахолдинг" бизнесмена Сергея Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. Он добавил, что в расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.