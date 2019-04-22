Гонтарева не приїде на допит в ГПУ

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева не має наміру йти на допит в Генеральну прокуратуру. Про це вона повідомила "Українським новинам".

Зокрема, Гонтарєва запросила слідчих допитати її в Лондоні.

"Я не збираюся йти на допит. Я живу і працюю в Лондоні. Якщо вони хочуть приїжджати мене допитувати, то хай приїдуть і допитають", - сказала екс-глава НБУ.

Крім того, вона зазначила, що не має ніякого відношення до махінацій бізнесмена Сергія Курченка.

"Це взагалі, крім як політично мотивованим, ніяк неможливо назвати. Тому що я не те, що з Януковичем або Курченком ніколи не бачилася, або з Арбузовим ніколи не була знайома, я ніколи не брала участі ні в якій угоді, ні в якій якості. До мене це не мало ніякого відношення. Як ви пам'ятаєте, це все почалося перед першим туром виборів, коли вийшов генпрокурор і сказав, що (Костянтин) Кулик сфабрикував цю підозру, що вніс в 5 ранку за липовими документами", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Генеральна прокуратура викликала для вручення підозр і допиту по справі Курченко екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Раніше прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що в розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіахолдинг" бізнесмена Сергія Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що в розслідування основної справи Курченка втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.