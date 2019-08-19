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У Гонконзі заявили про 1,7 млн учасників протесту

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 00:12
У Гонконзі заявили про 1,7 млн учасників протесту
Фото: протести в Гонконзі (Twitter/REUTERS)

Поліція ж нарахувала близько 130 тисяч мітингувальників

На антиурядовий протест у Гонконзі в неділю, 18 серпня, вийшли близько 1,7 мільйона учасників. Про це заявили організатори демонстрації, передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що такі цифри ввечері по заваршенню мітингу озвучив Джиммі Шан з організації Civil Human Rights Front (CHRF), що закликала мешканців Гонконгу вийти на протест. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконзі за багато тижнів. Демонстрація відбулася мирно.

Однак у поліції називають значно менші цифри. За даними правоохоронців, кількість людей, що були присутніми в дозволених владою місці та проміжку часу, становила 128 тисяч осіб. Проте багато учасників акції не дотримувалися визначених місцевою владою місць зібрання.

Організатори додали, що не порахували протестувальників, які не змогли потрапити у парк Вікторії через проблеми із транспортом. Зокрема, через натовпи людей потяги були змушені не зупинятися на станціях, розташованих поблизу парку, який було заявлено як місце проведення протесту. За повідомленнями журналістів з місця подіії, повністю заповненим протестувальниками був не лише парк Вікторії, але й прилеглі вулиці.

Під час зібрання мітингувальники повторили свої головні вимоги до адміністрації Гонконгу. Серед вимог - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зібрань.

Нагадаємо, раніше Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості і уникнення насильства в Гонконзі. В ЄС зазначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни здійснюють своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

У Гонконгу знову зібралася антиурядова акція протесту ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі
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