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В Гонконге снова собралась антиправительственная акция протеста

Новости » Общество    18.08.2019 - 15:06
В Гонконге снова собралась антиправительственная акция протеста
Фото: протесты в Гонконге (REUTERS)

Пока столкновений между протестующими и полицией не происходило

В воскресенье, 18 августа, десятки тысяч демонстрантов вышли на антиправительственную акцию протеста в центральном парке Гонконга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, улицы вокруг парка Виктория и сам парк переполнены протестующими, которых не останавливает даже сильный ливень. Участников призывают не прибегать к насилию.

Участники акции отмечают, что вышли на протест, чтобы показать правительству свою решимость. Кроме того, они напоминают свои главные требования к руководству администрации региона, а именно - полную отмену планов, относительно законодательства об экстрадиции.

Также, среди требований демонстрантов, проведения независимого расследования силового разгона предыдущих акций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге в парке Тамар на акцию протеста против насилия вышли более 476 тыс. человец. Демонстранты пели китайский гимн и размахивали флагами Китая и Гонконга. Участники акции поддерживали местную полицию и призвали к прекращению насилия.

Добавим, что Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежанию насилия в Гонконге. В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане применяют свое фундаментальное право на собрания, состоялось много неприемлемых насильственных инцидентов.

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