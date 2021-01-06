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У Гонконзі затримали десятки демократичних активістів

Середа 06 січня 2021 07:06
У Гонконзі затримали десятки демократичних активістів
Фото: затримання активістів в Гонконзі (flickr.com bellchan)
Автор: Инна Собора

В Гонконзі затримали близько 50 активістів демократичного руху і колишніх депутатів. Їх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку.

Про це пише DW.

Затримання пов'язані з тим, що в липні минулого року, напередодні намічених виборів у Законодавчу раду міста опозиційні сили провели неофіційний праймеріз серед демократичних кандидатів.

Влада КНР тоді різко розкритикувала попередні вибори кандидатів від опозиції, угледівши в них прагнення вплинути на виборчий процес і заявивши про спробу революції. У підсумку керівництво спеціального адміністративного району КНР відклало на 12 місяців вибори, які повинні були пройти у вересні 2020 року, назвавши як причину пандемію коронавіруса.

Нагадаємо, раніше Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Закон передбачає покарання за організацію і участь в антиурядових протестах, а також дозволяє створити китайські спецслужби на території Гонконгу.

В результаті США та інші країни звинуватили Китай у підриві автономії Гонконгу.

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