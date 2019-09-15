ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге протестующие попросили британское гражданство

Новости » Общество    15.09.2019 - 19:42
В Гонконге протестующие попросили британское гражданство
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / tictoc)

Протестующие провели митинг перед консульством Великобритании

В Гонконге в воскресенье, 15 сентября, на улицы вышли десятки тысяч протестующих, некоторые активисты начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов.

Несколько сотен протестующих также провели митинг перед консульством Великобритании, под чьей юрисдикцией Гонконг находился до 1997 года. Демонстранты, распевающие британский гимн, просили британское правительство о поддержке. Митингующие также обвинили Лондон в недостаточном давлении на Пекин.

В ходе акции активисты требовали предоставить жителям Гонконга британское гражданство. До 1 июля 1997 года территория принадлежала Великобритании и все, кто родился здесь до этой даты, имеют право получить статус британского гражданина за рубежом. Кроме того, паспорт позволяет без визы въезжать в бывшую метрополию, но не приравнивается к гражданству, однако не дает его обладателю права постоянно проживать в Великобритании или работать в этой стране.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция Гонконга применила к участникам очередной акции протеста слезоточивый газ и водяные пушки.

В ходе протестов в Гонконге полиция применила водяные пушки и газ В Гонконге полиция применила газ и резиновые пули для разгона столкновений
Новости Украины КитайГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь