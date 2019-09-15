В Гонконге протестующие попросили британское гражданство

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / tictoc)

Протестующие провели митинг перед консульством Великобритании

В Гонконге в воскресенье, 15 сентября, на улицы вышли десятки тысяч протестующих, некоторые активисты начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов.

Несколько сотен протестующих также провели митинг перед консульством Великобритании, под чьей юрисдикцией Гонконг находился до 1997 года. Демонстранты, распевающие британский гимн, просили британское правительство о поддержке. Митингующие также обвинили Лондон в недостаточном давлении на Пекин.

В ходе акции активисты требовали предоставить жителям Гонконга британское гражданство. До 1 июля 1997 года территория принадлежала Великобритании и все, кто родился здесь до этой даты, имеют право получить статус британского гражданина за рубежом. Кроме того, паспорт позволяет без визы въезжать в бывшую метрополию, но не приравнивается к гражданству, однако не дает его обладателю права постоянно проживать в Великобритании или работать в этой стране.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция Гонконга применила к участникам очередной акции протеста слезоточивый газ и водяные пушки.