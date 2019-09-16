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У Гонконзі затримали 89 учасників протестів, є постраждалі

Новини » В світі    16.09.2019 - 12:30
У Гонконзі затримали 89 учасників протестів, є постраждалі
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / tictoc)

В результаті зіткнень 18 учасників протестів отримали поранення

В результаті зіткнень в Гонконзі в неділю між учасниками акції протесту і поліцією були затримані 89 осіб, 18 - отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в місцевій поліції, зіткнення почалися після нападу демонстрантів на поліцейських в неділю ввечері.

"Радикальні демонстранти напали на двох поліцейських, кидали бензинові бомби, цеглу та загрожували безпеці офіцерів. До вечора неділі бої між антиурядовими демонстрантами і поліцією переросли у вуличні бійки. Там люди в білих футболках - імовірно прихильники Пекіна і деякі озброєні молотками, вудками і ножами зіткнулися з антиурядовими активістами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, щонайменше, 18 людей отримали поранення, у 3 з них серйозні пошкодження.

У понеділок підприємства Гонконгу і станції метро відновили роботу, закрилися через зіткнень в неділю.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що під час акції протесту в неділю гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

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