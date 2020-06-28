В Гонконге возобновились протесты, десятки задержанных

Сегодня, 28 июня, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Демонстранты выступают против внедрения китайского закона о национальной безопасности Гонконга.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Гонконга.

В полиции заявляют, что начала демонстранты планировали провести так называемый "молчаливый протест", однако впоследствии они начали скандировать лозунги и отказывались выполнять указания силовиков.

Позже между протестующими и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа. Некоторые митингующие пытались перекрыть дороги.

Официально сообщают о 53 арестованных протестующих.

Напомним, в мае китайский парламент одобрил закон, который запрещает проведение антиправительственных акций протеста в Гонконге и позволяет создать в автономном регионе китайские спецслужбы.

В США и ЕС считают, что данный закон ограничивает автономный статус Гонконга. Принятие документа также вызвало недовольство у местных жителей.

Евросоюз планирует обращаться в международный суд в случае ограничения автономии Гонконга.

Кроме того, Сенат США согласовал санкции против Китая, которые будут задействованы в случае нарушения высокой степени автономии Гонконга.