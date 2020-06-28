У Гонконгу поновилися протести, десятки затриманих

Поліція затримала понад 50 протестувальників
Сьогодні, 28 червня, у Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту. Демонстранти виступають проти впровадження китайського закону про національну безпеку Гонконгу.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на поліцію Гонконгу.
У поліції заявляють, що початку демонстранти планували провести так званий "мовчазний протест", однак згодом вони почали скандувати гасла та відмовлялися виконувати вказівки силовиків.
Пізніше між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички з застосуванням сльозогінного газу. Деякі мітингувальники намагалися перекрити дороги.
Офіційно повідомляють про 53 арештованих протестувальників.
Нагадаємо, у травні китайський парламент схвалив закон, який забороняє проведення антиурядових акцій протесту в Гонконгу та дозволяє створити в автономному регіоні китайські спецслужби.
У США та ЄС вважають, що даний закон обмежує автономний статус Гонконгу. Ухвалення документу також викликало невдоволення в місцевих жителів.
Євросоюз планує звертатися до міжнародного суду у разі обмеження автономії Гонконгу.
Крім того, Сенат США погодив санкції проти Китаю, які будуть задіяні у випадку порушення високого ступеня автономії Гонконгу.
Автор: Дмитро Левицький