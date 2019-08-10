В Гонконге возобновились протесты

В Гонконге сегодня, 10 августа, проходит несколько антиправительственных акций протеста. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что несмотря на запрет полиции, в двух районах города состоялись два митинга. Протестующие строили баррикады. Когда полиция пригрозила применить к ним силу, активисты разошлись, однако вновь собрались в другом месте.

В другом районе протестующие пытались не допустить полицию в торговый центр, после чего правоохранители применили слезоточивый газ.

Демонстранты требуют отставки главы администрации Гонконга Керри Лам, а также расследования случаев насилия со стороны полиции по отношению к протестую.

Напомним, митинги начались началось в Гонконге три месяца назад как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда. Позже движение превратилось в более широкую акцию против правительства города и его политических лидеров в Пекине. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая.

Полиция заявила, что в ходе протестов в Гонконге были задержаны 148 человек.