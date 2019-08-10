У Гонконзі поновилися протести

У Гонконгу сьогодні, 10 серпня, проходить кілька антиурядових акцій протесту. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що незважаючи на заборону поліції, у двох районах міста відбулися два мітинги. Протестувальники будували барикади. Коли поліція пригрозила застосувати до них силу, активісти розійшлися, однак знову зібралися в іншому місці.

В іншому районі протестувальники намагалися не допустити поліцію в торговий центр, після чого правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Демонстранти вимагають відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, а також розслідування випадків насильства з боку поліції по відношенню до протестую.

Нагадаємо, мітинги почалися почалося в Гонконзі три місяці тому як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дозволив би відправляти людей на материковий Китай для суду. Пізніше рух перетворився в більш широку акцію проти уряду міста і його політичних лідерів в Пекіні. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу, є автономією Китаю.

Поліція заявила, що в ході протестів у Гонконзі було затримано 148 осіб.