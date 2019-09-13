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У Гонконзі поновилися акції протесту

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 05:42
У Гонконзі поновилися акції протесту
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / tictoc)

Протестувальники збираються у торгових центрах

У Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту, тисячі демонстрантів збираються в торгових центрах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mothership.

Як повідомляється, тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах Гонконгу та вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях.

Зазначається, що маніфестанти обрали торгові центри для проведення акцій, тому що, на їх думку, в поліції не буде причин розганяти протест, адже учасники нічого не порушують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконзі демонстранти призупинили акції протесту через річницю теракту, який стався 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки. Рішення про призупинення демонстрацій було прийняте на знак солідарності проти тероризму.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, після зіткнень протестувальників з правоохоронцями, які сталися ввечері 7 вересня, за медичною допомогою звернулися щонайменше 19 осіб. Стан двох постраждалих оцінювався як серйозний.

Крім того, учасники протестів в Гонконзі закликали президента США надати допомогу у "звільненні міста" від контролю з боку Пекіна. Мітингувальники пройшли до будівлі американського генерального консульства і передали дипломатам петицію.

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