В Гонконге в столкновениях после акции протеста пострадали десятки человек

В Гонконге группа людей, вооруженная палками, напала на митингующих, которые возвращались на метро после массовой акции протеста из центра города, в результате чего пострадали не менее 36 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK, ссылаясь на данные властей.

Указано, что нападение произошло на станции метро Yuen Long (Юэньлун) на северной окраине Гонконга. Подчеркивается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, а четверо людей госпитализированы с серьезными травмами. При этом среди пострадавших есть и журналисты.

По данным издания South China Morning Post, нападение совершила группа людей в белых футболках. На момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали и внутри поезда, стоявшего на станции в метро.

Напомним, полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули на антиправительственной акции для разгона митингующих. Так, сотни тысяч людей вышли 21 июля на акцию протеста с требованием к власти провести демократические реформы и расследовать насилие со стороны полиции.

Сообщалось, что силовики прибегли к таким действиям после того, как участники протеста отказались остановиться в определенной точке, продолжая двигаться к центральным государственным учреждениям Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что власти заблокировали центр города, правопорядок обеспечивали около 5 тысяч правоохранителей. Полиция также сократила маршрут демонстрации, сославшись на беспорядки, которые произошли на прошлых акциях протеста.