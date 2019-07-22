У Гонконзі у зіткненнях після акції протесту постраждали десятки людей

У Гонконзі група людей, озброєна палицями, напала на мітингувальників, які поверталися на метро після масової акції протесту з центру міста, в результаті чого постраждали не менше 36 осіб. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTHK, посилаючись на дані влади.

Зазначено, що напад стався на станції метро Yuen Long (Юеньлун) на північній околиці Гонконгу. Підкреслюється, що один з потерпілих знаходиться у критичному стані, а четверо людей госпіталізовані з серйозними травмами. При цьому серед постраждалих є і журналісти.

За даними видання South China Morning Post, напад вчинила група людей у білих футболках. На момент прибуття поліції на місце події підозрювані в нападі зникли. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як на людей нападали і всередині поїзда, що стояв на станції у метро.

Нагадаємо, поліція в Гонконзі в неділю застосувала сльозогінний газ і гумові кулі на антиурядовій акції для розгону мітингувальників. Так, сотні тисяч людей вийшли 21 липня на акцію протесту з вимогою до влади провести демократичні реформи і розслідувати насильство з боку поліції.

Повідомлялося, що силовики вдалися до таких дій після того, як учасники протесту відмовилися зупинитися у певній точці, продовжуючи рухатися до центральних державних установ Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що влада заблокувала центр міста, правопорядок забезпечували близько 5 тисяч правоохоронців. Поліція також скоротила маршрут демонстрації, пославшись на заворушення, які сталися на минулих акціях протесту.