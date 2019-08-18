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У Гонконгу знову зібралася антиурядова акція протесту

Новини » Суспільство    18.08.2019 - 15:06
У Гонконгу знову зібралася антиурядова акція протесту
Фото: протести в Гонконгу (REUTERS)

Поки сутичок між протестувальниками та поліцією не відбувалося

У неділю, 18 серпня, десятки тисяч демонстрантів вийшли на антиурядову акцію протесту в центральному парку Гонконгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, вулиці довкола парку Вікторія та сам парк переповнені протестувальниками, яких не зупиняє навіть сильна злива. Учасників закликають не вдаватися до насильства.

Учасники акції зазначають, що вийшли на протест, щоб показати уряду свою рішучість. Крім того, вони нагадують свої головні вимоги до керівництва адміністрації регіону, а саме - цілковите скасування планів, щодо законодавства про екстрадицію.

Також, серед вимог демонстрантів, проведення незалежного розслідування силового розгону попередніх акцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконгу в парку Тамар на акцію протесту проти насильства вийшли понад 476 тис. осіб. Демонстранти співали китайський гімн і розмахували прапорами Китаю і Гонконгу. Учасники акції підтримували місцеву поліцію і закликали до припинення насильства.

Додамо, що Європейський союз закликав до стриманості, деескалації напруженості і уникнення насильства в Гонконгу. В ЄС зазначили, що протягом попередніх двох місяців, коли громадяни застосовують своє фундаментальне право на зібрання, відбулося багато неприйнятних насильницьких інцидентів.

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