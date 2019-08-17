На акцию протеста в Гонконге вышли почти полмиллиона людей

Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

В парке Тамар собрались более 476 тыс. человек

В Гонконге в парке Тамар на акцию протеста против насилия вышли более 476 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Как сообщается, несмотря на сильные дожди, демонстранты пели гимн Китая и размахивали флагами Китая и Гонконга. Участники акции поддерживали местную полицию и призвали к прекращению насилия.

Также организаторы призвали участников "беспорядков ответить, почему они боятся Пекина".

На противоположной стороне Гонконга также собрались участники антиправительственных протестов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежании насилия в Гонконге. В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане применяют свое основополагающее право на собрания, произошло много неприемлемых насильственных инцидентов.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.