ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На акцию протеста в Гонконге вышли почти полмиллиона людей

Новости » Общество    17.08.2019 - 21:29
На акцию протеста в Гонконге вышли почти полмиллиона людей
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

В парке Тамар собрались более 476 тыс. человек

В Гонконге в парке Тамар на акцию протеста против насилия вышли более 476 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Как сообщается, несмотря на сильные дожди, демонстранты пели гимн Китая и размахивали флагами Китая и Гонконга. Участники акции поддерживали местную полицию и призвали к прекращению насилия.

Также организаторы призвали участников "беспорядков ответить, почему они боятся Пекина".

На противоположной стороне Гонконга также собрались участники антиправительственных протестов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз призвал к сдержанности, деэскалации напряженности и избежании насилия в Гонконге. В ЕС отметили, что в течение предыдущих двух месяцев, когда граждане применяют свое основополагающее право на собрания, произошло много неприемлемых насильственных инцидентов.

Отметим, митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмену закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных органов Китая.

ЕС призвал к деэскалации напряженности в Гонконге Трамп и Трюдо обсудили ситуацию в Гонконге и отношения с Китаем
Новости Украины Гонконгпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь