В Гонконге протестующие разгромили кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer

В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.

Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: "Возродить Гонконг!", "Революция нашего времени!" и "Независимость Гонконгу!".

Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря в Гонконге во время налета силовиков перед акцией протеста, задержали 11 демонстрантов.

Также сообщалось, что в ноябре полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими студентами. Штурм университета, в котором находились 200 студентов, продолжался целую ночь.