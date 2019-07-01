У Гонконзі протестувальники намагаються прорватися до парламенту

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com HongKongFP)

Металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту

У Гонконзі протестувальники намагаються прорватися до місцевого парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання South China Morning Post.

Зазначимо, у Гонконзі розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю.

"Напруга залишається високою біля парламенту Гонконгу, адже деякі протестувальники починають перестрибувати через розбиті скляні вікна зовнішньої огорожі будівлі", - повідомляє видання.

Так, станом на зараз лише металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту.

До цього поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

Нагадаємо, у Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, який дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестуючі пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій 16 червня.