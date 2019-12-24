В Гонконге произошли новые столкновения силовиков и демонстрантов

Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря в Гонконге во время налета силовиков перед акцией протеста, задержали 11 демонстрантов.

Также сообщалось, что в ноябре полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими студентами. Штурм университета, в котором находились 200 студентов, продолжался целую ночь.