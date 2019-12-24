У Гонконзі відбулися нові зіткнення силовиків і демонстрантів

Нагадаємо, в Гонконзі вже шість місяців тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю у справи в колишньої британської колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління у 1997 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту силовиків перед акцією протесту, затримали 11 демонстрантів.

Також повідомлялося, що в листопаді поліція Гонконгу штурмувала університет з протестувальниками. Штурм університету, в якому знаходилися 200 студентів, тривав цілу ніч.