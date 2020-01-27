В Гонконге произошел взрыв в больнице

В медицинском центре Caritas в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

Из медучреждения спасатели эвакуировали около 20 пациентов. Прибывшие на место полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

В больнице сообщили, что услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.

Отметим, 10 октября на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Кроме того, 10 октября в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно. 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы.

Напомним, вчера в Украине, а именно в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.