ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге произошел взрыв в больнице

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 08:28
В Гонконге произошел взрыв в больнице
Фото: полиция Китая (Pixabey)

Из медучреждения спасатели эвакуировали около 20 пациентов

В медицинском центре Caritas в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

Из медучреждения спасатели эвакуировали около 20 пациентов. Прибывшие на место полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

В больнице сообщили, что услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв.

Отметим, 10 октября на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Кроме того, 10 октября в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно. 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы.

Напомним, вчера в Украине, а именно в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек.

В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть погибший
Новости Украины ВзрывГонконгбольница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь