У Гонконгу стався вибух в лікарні

Фото: поліція Китаю (Pixabey)

З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів

В медичному центрі Caritas в Гонконзі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.

З медустанови рятувальники евакуювали близько 20 пацієнтів. Прибувшіі на місце поліцейські знайшли залишки саморобної бомби, яка була зроблена зі скляної пляшки, наповненої батарейками і електричними ланцюгами.

У лікарні повідомили, що почули гучні хлопки в туалеті, після чого виявили, що в одній з кабінок стався вибух.

Зазначимо, 10 жовтня на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Крім того, 10 жовтня в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.

Нагадаємо, вчора в Україні, а саме у Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина.