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У Гонконгу проходять місцеві вибори

Новини » Політика     24.11.2019 - 10:04
У Гонконгу проходять місцеві вибори
Фото: вибори у Гонконгу (twitter.com / CGTNOfficial)

На виборах у Гонконгу фіксується висока явка

У Гонконгу сьогодні, 24 листопада, на тлі антиурядових акцій протесту стартували місцеві вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, жителі Гонконгу мають сьогодні змогу обрати депутатів місцевих рад, а 1104 кандидати борються за можливість отримали 452 місця у різних радах регіону. Депутати зможуть контролювати деякі види витрат та вирішувати різні питання.

Станом на 11:30 ранку явка виборці перевищила показник минулих виборів щонайменше втричі. Вважають, що це пов'язано з хвилюванням людей щодо можливого закриття дільниць через поновлення акцій протесту.

Зазначається, що експерти розглядають цьогорічні місцеві вибори в Гонконгу, як показник підтримки очільниці місцевого уряду Керрі Лам. Вона пообіцяла, що уряд буде більше прислухатися до місцевих рад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Високий суд Гонконгу скасував заборону уряду на носіння масок учасниками масових протестів. Суд визнав неконституційним заборону. Згідно з рішенням суду, заборона "суперечить Основному закону", відповідно до якого Гонконг повернувся під владу Китаю в 1997 році.

Також РБК-Україна писало, що Сенат США ухвалив дві резолюції щодо ситуації в Гонконзі. У Китаї висловили протест у зв'язку з ухваленням даних законопроектів Сенатом. Пізніше законопроекти Сенату були схвалені в американському Конгресі. Палата представників майже одноголосно підтримала документи Сенату.

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