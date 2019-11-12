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У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ в студмістечку

Новини » Надзвичайні події     12.11.2019 - 05:16
У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ в студмістечку
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/JayLam_HK/)

Студенти приєдналися до протестів проти насильства через стрілянину у мітингувальників з боку поліції

У Гонконзі поліція з охорони громадського порядку у вівторок, 12 листопада, застосувала сльозогінний газ в університетському містечку. Про це пише Reuters.

Університети і школи скасували заняття, оскільки в попередні дні деякі студенти брали участь в протестах, а також студенти кидали бензинові бомби. Це сталося через день після того, як був пострілом поранений демонстрант і в результаті одного з найбільш жорстоких актів насильства було підпалене місто.

Протестувальники зіткнулися з поліцією в перші години вівторка після запеклих сутичок протягом понеділка, коли поліція випустила сльозогінний газ в центрі міста під час обідньої перерви.

Наголошується, що спецназ був розгорнутий на станціях метро по всій території, і великі черги формувалися на залізничних платформах, коли пасажири намагалися дістатися до роботи.

Деякі залізничні перевезення були припинені. Залізничний оператор MTR Corp. закликав людей користуватися іншими видами транспорту.

Нагадаємо, днем раніше поліція на протестах в Гонконзі відкрила вогонь по мітингувальниках, в результаті чого одна людина отримала поранення.

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