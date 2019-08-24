В Гонконге полиция со слезоточивым газом разогнала демонстрантов

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов в Гонконге впервые за последние десять дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации местных СМИ, после применения газа работала пожарная сигнализация и рестораны эвакуируют клиентов. Некоторым случайным свидетелям, пострадавшим от слезоточивого газа, оказывается первая помощь.

Жители Гонконга уже 12-е выходные подряд вышли антиправительственные акции протеста. Демонстранты прибегают к тактике блокирования дорог. Большинство из них несли зонтики от солнца, несмотря на туманное небо в бывшей британской колонии.

Среди требований протестующих в Гонконге - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

Напомним, верховный суд Гонконга в пятницу, 23 августа, продлил запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок, который был заблокирован протестующим.