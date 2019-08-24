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У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ при розгоні демонстрантів

Новини » В світі    24.08.2019 - 13:00
У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ при розгоні демонстрантів
Фото: протести в Гонкоге (www.scmp.com)

Жителі Гонконгу виходять на протести вже три місяці

Поліція застосувала сльозогінний газ при розгоні демонстрантів в Гонконзі вперше за останні десять днів. Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією місцевих ЗМІ, після застосування газу працювала пожежна сигналізація і ресторани евакуюють клієнтів. Деяким випадковим свідкам, потерпілим від сльозогінного газу, надається перша допомога.

Мешканці Гонконгу вже 12-е вихідні підряд вийшли антиурядові акції протесту. Демонстранти вдаються до тактики блокування доріг. Більшість з них несли парасольки від сонця, незважаючи на туманне небо в колишній британській колонії.

Серед вимог протестуючих в Гонконзі - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

Нагадаємо, верховний суд Гонконгу у п'ятницю, 23 серпня, продовжив заборону на проведення акцій протесту в аеропорту Чек Лап Кок, який був заблокований протестувальникам.

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