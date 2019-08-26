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У Гонконзі поліція застосувала вогнепальну зброю проти протестувальників

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 04:36
У Гонконзі поліція застосувала вогнепальну зброю проти протестувальників
Фото: сутички в Гонконзі (scmp.com)

Поліція стверджує, що вогонь був відкритий як попередження

Під час протестів у Гонконзі в неділю, 26 серпня, один із офіцерів поліції вистрілив з пістолета, вперше з початку демонстрацій у червні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Також повідомляється про кількох інших офіцерів, які також направили зброю на протестувальників, які атакували їх із палицями.

Водночас місцева поліція заявила, що вогонь був відкритий як попередження для протестувальників, не повідомивши, куди були спрямовані постріли.

Також правоохоронці заявили, що кілька офіцерів були доправлені до лікарень у результаті сутичок.

Видання повідомляє, що під час сутичок із поліцією бачили літнього чоловіка, який на колінах просив правоохоронців не стріляти.

Перед черговими зіткненнями одягнені в чорне протестувальники кидали в поліцію різні предмети, зокрема цеглу та пляшки із запальною сумішшю.

Поліція у відповідь використовувала, зокрема, гумові кулі, водомети та сльозогінний газ для ліквідації барикад і розсіювання натовпу.

Нагадаємо, 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуєн Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також працівники правоохоронних органів розпилили сльозогінний газ.

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