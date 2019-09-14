У Гонконзі поліція застосувала газ та гумові кулі для розгону сутичок

Фото: протест в Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Поліція розганяє сутички між антиурядовими демонстрантами та їх противниками

У Гонконзі правоохоронці силою розганяють сутички, які виникли між прибічниками китайської влади та протестувальниками, які виступають проти впливу Китаю на фінансовий центр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, для розгону сутичок, які виникли в районі бухти Коулун-бей, гонконгська поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Декілька учасників сутичок були затримані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконзі сталися сутички між антиурядовими протестувальниками та їх противниками. Прибічники китайської влади почали вигукувати образи на адресу антиурядових демонстрантів. Пізніше конфлікт переріс у зіткнення, в результаті чого декілька людей отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, у Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Так, тисячі протестуючих зібралися в торгових центрах Гонконгу і вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. На думку демонстрантів, поліція не розганятиме протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.

Крім того, в результаті попередніх зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, стан двох постраждалих оцінювався як серйозний.