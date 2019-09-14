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В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и их противниками

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 13:39
В Гонконге произошли потасовки между демонстрантами и их противниками
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com / tictoc)

Беспорядки произошли в районе Коулун-бэй

В Гонконге прошли столкновения между группами антиправительственных демонстрантов и их противниками. Об этом сообщает АВС.

Сообщается, что беспорядки произошли в районе Коулун-бэй в материковой части города. В одном из торговых центров там собрались сотни протестующих с флагами КНР, которые начали выкрикивать оскорбления в адрес продемократических активистов. Конфронтация переросла в столкновения, несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция, разнявшая группы конфликтующих.

Аналогичные столкновения произошли в ряде соседних районов, когда противники демонстрантов стали срывать развешенные ими листовки с протестными надписями.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста, тысячи демонстрантов собираются в торговых центрах. Так, тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях.

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