В Гонконге между демонстрантами и полицией произошли столкновения, есть задержанные

В Гонконге произошли столкновения между полицией и демонстрантами в районе Монгок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Столкновения произошли после того, как сотни активистов попытались заблокировать движение транспорта на улице Неттан роуд, которая является главной транспортной магистралью полуострова Коулун.

Митингующих просили восстановить движение, однако демонстранты не отступили, тогда к демонстрантам применили резиновые дубинки. Известно о минимум пяти задержанных.

Напомним, полиция ранее премьер-министр Гонконга Керри Лем заявила об отказе от закона об экстрадиции. Закон об экстрадиции позволил бы власти Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материкового Китая.