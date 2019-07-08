У Гонконзі між демонстрантами і поліцією сталися сутички, є затримані

У Гонконзі відбулися сутички між поліцією та демонстрантами у районі Монгок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Сутички сталися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту на вулиці Неттан роуд, що є головною транспортною магістраллю півострова Коулун. Відомо про мінімум п'ять затриманих.

Мітингувальників просили відновити рух, проте демонстранти не відступили, тоді до демонстрантів застосували гумові кийки.

Нагадаємо, поліція раніше прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію. Закон про екстрадицію дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю.