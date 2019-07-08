ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге между демонстрантами и полицией произошли столкновения, есть задержанные

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 04:05
В Гонконге между демонстрантами и полицией произошли столкновения, есть задержанные
Фото: полиция Гонконга (twitter.com/STForeignDesk)

Полиция задержала по меньшей мере 5 участников митинга

В Гонконге произошли столкновения между полицией и демонстрантами в районе Монгок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Столкновения произошли после того, как сотни активистов попытались заблокировать движение транспорта на улице Неттан роуд, которая является главной транспортной магистралью полуострова Коулун.

Митингующих просили восстановить движение, однако демонстранты не отступили, тогда к демонстрантам применили резиновые дубинки. Известно о минимум пяти задержанных.

Напомним, полиция ранее премьер-министр Гонконга Керри Лем заявила об отказе от закона об экстрадиции. Закон об экстрадиции позволил бы власти Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материкового Китая.

Пекин потребовал уголовной ответственности за штурм парламента в Гонконге В Гонконге отказались от закона об экстрадиции, который вызвал протесты
Новости Украины Гонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь