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В Гонконге двухэтажный автобус врезался в дерево, есть жертвы

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 15:47
В Гонконге двухэтажный автобус врезался в дерево, есть жертвы
Иллюстративное фото (scmp.com)

В результате происшествия погибли шесть человек, еще 30 получили ранения

В Гонконге двухэтажный автобус влетел в дерево, в результате чего шесть человек погибли, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hong Kong Free Press.

Как соообщается, автобус врезался в дерево, в результате чего снесло часть второго этажа автотранспорта, а также было сильно повреждено переднюю часть.

Троих пассажиров автобуса от удара выборосила на проезжую часть.

При этом один пассажир оказался в "ловушке" внутри искореженного транспортного средства. Полиция перекрыла несколько полос на шоссе, где произошла авария.

Представитель компании-перевозчика уже заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь, а также пообещал сотрудничать со следствием.

Напомним, в Гонконге произошло ДТП с участием двух двухэтажных автобусов. В результате аварии пострадли как минимум 77 человек.

Также сообщалось, что в Японии в начале июня поезд метро с пассажирами сошел с рельсов. На момент происшествия в поезде находилось около 130 человек. Никто из пассажиров серьезно не пострадал.

Кроме того, в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. Так, в результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы.

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