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У Гонконзі двоповерховий автобус врізався у дерево, є жертви

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 15:47
У Гонконзі двоповерховий автобус врізався у дерево, є жертви
Ілюстративне фото (scmp.com)

В результаті події загинули шестеро людей, ще 30 отримали поранення

В Гонконзі двоповерховий автобус влетів в дерево, в результаті чого шість осіб загинули, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hong Kong Free Press.

Як соообщается, автобус врізався в дерево, у результаті чого знесло частину другого поверху автотранспорту, а також було сильно пошкоджено передню частину.

Троє пасажирів автобуса від удару выборосила на проїжджу частину.

При цьому один пасажир опинився у "пастці" всередині понівеченого транспортного засобу. Поліція перекрила кілька смуг на шосе, де сталася аварія.

Представник компанії-перевізника вже заявив, що постраждалим і сім'ям загиблих буде надана допомога, а також пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, в Гонконзі відбулося ДТП за участю двох двоповерхових автобусів. В результаті аварії пострадли як мінімум 77 осіб.

Також повідомлялося, що в Японії на початку червня поїзд метро з пасажирами зійшов з рейок. На момент пригоди в поїзді перебувало близько 130 осіб. Ніхто з пасажирів серйозно не постраждав.

Крім того, в місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

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