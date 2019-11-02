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Во время протестов в Гонконге пострадали 17 человек

Новости » Общество     02.11.2019 - 22:03
Во время протестов в Гонконге пострадали 17 человек
Фото: акция протеста в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Все пострадавшие были госпитализированы

В Гонконге в субботу, 2 ноября, не менее 17 человек получили ранения в ходе массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками. Об этом сообщает RTHK.

Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. К настоящему времени несколько демонстрантов, получивших травмы, уже выписаны из больниц.

Напомним, в Гонконге в субботу, 2 ноября, возобновились антиправительственные акции протеста, для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Тысячи протестующих, одетых в черное и маски, собираются в парке Виктория, традиционном месте проведения демонстраций, а также на окрестных улицах. Толпы демонстрантов движутся к парку через торговый район Коузвей-Бэй.

Некоторые протестующие несут металлические ограждения для построения уличных баррикад, многие демонстранты поют национальные гимны Британии и США, размахивая флагами различных стран, и призывают к независимости региона. Полиция в громкоговорители предупредила о разгоне демонстрации и о привлечении к уголовной ответственности участников, также силовики подняли черный флаг, предупреждая о возможном применении газа. После того, как манифестанты не отреагировали на требования, силовики с применением слезоточивого газа начали разгон антиправительственной акции.

В Гонконге возобновились протесты, полиция применила газ В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
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