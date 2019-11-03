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У Гонконзі демонстранти розгромили офіс китайського інформагентства

Новини » Політика     03.11.2019 - 08:25
У Гонконзі демонстранти розгромили офіс китайського інформагентства

Мова йде про офіційне китайському інформаційному агентстві Сіньхуа

У Гонконзі демонстранти підпалили станції метро і деякі будівлі, в тому числі офіційне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа". Про це передає Reuters.

Демонстранти підпалили входи до станції метро, які часто закривалися службами, щоб зупинити людей. Також протестувальники витягли дві телефонні будки з-під землі, щоб встановити одну з безлічі палаючих барикад.

Були також зруйновані деякі магазини і підприємства, в тому числі торговельна мережа американської мережі кав'ярень Starbucks і офіси китайського інформаційного агентства Сіньхуа.

Раніше поліція також використовувала сльозогінний газ в парку в центрі міста, де зібралися тисячі протестувальників. Протестуючі незадоволені передбачуваним втручанням Китаю свободу Гонконгу, в тому числі у його правову систему. Китай відкидає це звинувачення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі в суботу, 2 листопада, не менше 17 осіб отримали поранення у ході масових антиурядових протестів, які обернулися заворушеннями. Всі постраждалі були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.

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