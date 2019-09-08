У Гонконзі демонстранти закликали Трампа звільнити місто від контролю Пекіна

Фото: протест в Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Мітингувальники передали американським дипломатам петицію

Учасники протестів в Гонконзі закликали президента США Дональда Трампа надати допомогу у звільненні міста від контролю з боку Пекіна. Про це повідомляє Reuters.

Мітингувальники пройшли до будівлі американського генерального консульства і передали петицію дипломатам.

Демонстрація пройшла в мирній обстановці, поліція лише спостерігала за ходою.

Нагадаємо, в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, після зіткнень протестувальників з правоохоронцями, які сталися ввечері 7 вересня, за медичною допомогою звернулися щонайменше 19 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як серйозний.

Раніше правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися проникнути в термінал міжнародного аеропорту. Інцидент стався в районі Коулун в Монг Коке.

Зазначимо, що акції протесту в Гонконзі почалися в середині серпня, коли влада регіону внесли на розгляд законопроект про екстрадицію на материковий Китай. Пізніше глава регіону Керрі Лам, оголосила про відкликання скандального законопроекту, але демонстрації не завершилися. Протестувальники вимагають провести незалежне розслідування випадків застосування поліцією сили під час попередніх маніфестацій.