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Гонконг відмовився застосовувати санкції проти російського олігарха. США вже відреагували

Фото: Гонконг відмовився застосовувати санкції проти російського олігарха (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міська влада Гонконгу відмовилася застосовувати санкції щодо яхти Nord, що належить російському олігарху Олексію Мордашову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Nord - розкішне судно довжиною 142 метри та вартістю 500 млн доларів, пов'язане з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, - цього тижня прибуло у води Гонконгу.

Мордашов входить до числа олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна і які увійшли до західних списків санкцій після вторгнення Москви в Україну.

У Держдепі США попередили Гонконг, що він може пошкодити свою репутацію міжнародного фінансового центру, якщо надаватиме притулок тим, хто ухиляється від санкцій,

"Можливе використання Гонконгу як притулок особами, які ухиляються від санкцій з боку кількох юрисдикцій, ще більше ставить під сумнів прозорість ділового середовища", - заявив представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, що арештовану в березні яхту Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського продали на аукціоні у Гібралтарі. Ці торги вважаються першими такого роду після вторгнення Росії до України.

Також раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують із президентом Росії Володимиром Путіним.

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