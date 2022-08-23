Арестованную в марте суперъяхту российского олигарха продали на аукционе
Арестованная в марте суперъяхта Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского была продана на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судно длиной 72,5 метра было продано с аукциона Адмиралтейским судом Гибралтара через систему закрытых торгов, которые происходили в электронном виде и завершились в обед 23 августа.
Американский банк JP Morgan заявил, что владелец не выплатил кредит в размере 20 миллионов долларов США, и по требованию финучреждения Axioma была арестована.
Кто получит деньги от продажи суперъяхты
Точная сумма сделки держится в секрете. На старте продаж яхта оценивалась в 70-75 млн евро. JP Morgan потребует только причитающиеся ему согласно долгу 20,5 млн евро. Источник в правительстве Гибралтара подчеркнул, что остаток будет скорее всего заморожен на счетах аукционного дома.
Также с суммы, вырученной за продажу судна, будут изъяты средства, потраченные на заработную плату экипажа, аренду верфи и техническое обслуживание с марта до августа 2022 года.
Заявлено, что успешная продажа станет эталоном для других банков, стремящихся возместить убытки, продав с аукциона изъятое имущество и другие активы олигархов, попавших под санкции.
Напомним, что Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи и в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 300 миллионов долларов.
Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.
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