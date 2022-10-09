RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гонконг отказался применять санкции против российского олигарха. США уже отреагировали

Фото: Гонконг отказался применять санкции против российского олигарха (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Городские власти Гонконга отказались применять санкции в отношении яхты Nord, принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Nord - роскошное судно длиной 142 метра и стоимостью 500 млн долларов, связанное с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, - на этой неделе прибыло в воды Гонконга.

Мордашов входит в число олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину и вошедших в западные санкционные списки после вторжения Москвы в Украину.

В Госдепе США предупредили Гонконг, что он может повредить своей репутации международного финансового центра, если будет предоставлять убежище тем, кто уклоняется от санкций,

"Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность деловой среды", - заявил представитель Госдепартамента.

Напомним, что арестованную в марте яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация