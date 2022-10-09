Гонконг отказался применять санкции против российского олигарха. США уже отреагировали

Nord - роскошное судно длиной 142 метра и стоимостью 500 млн долларов, связанное с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, - на этой неделе прибыло в воды Гонконга.

Мордашов входит в число олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину и вошедших в западные санкционные списки после вторжения Москвы в Украину.

В Госдепе США предупредили Гонконг, что он может повредить своей репутации международного финансового центра, если будет предоставлять убежище тем, кто уклоняется от санкций,

"Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций со стороны нескольких юрисдикций, еще больше ставит под сомнение прозрачность деловой среды", - заявил представитель Госдепартамента.

Напомним, что арестованную в марте яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского продали на аукционе в Гибралтаре. Эти торги считаются первыми такого рода после вторжения России в Украину.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

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