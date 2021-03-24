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Гонконг приостановил вакцинацию препаратом Pfizer: названа причина

Автор: Андрей Козловский

В Гонконге приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Такое решение власти страны приняли после того, как медики обнаружили дефекты упаковки в одной из партий.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сообщается, всего зафиксировали более 50 проблем с упаковкой, таких как трещины, пятна и утечка вакцины за пределы флаконов. Однако официальные лица заявили, что нет доказательств того, что дефекты представляют опасность для здоровья.

В то же время власти объявили о решении приостановить запланированные прививки в 21 общественном центре вакцинации "до дальнейших уведомлений".

В представительстве по здравоохранению Гонконга заявили, что на приостановлении вакцинации настаивали местные медицинские работники, которые забили тревогу из-за трещины во флаконах препарата Pfizer.

Отметим, согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95%.

Напомним, в марте ряд стран в ЕС прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Однако европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины, основываясь на дополнительных исследованиях препарата.

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