Гонконг приостановил вакцинацию препаратом Pfizer: названа причина

Как сообщается, всего зафиксировали более 50 проблем с упаковкой, таких как трещины, пятна и утечка вакцины за пределы флаконов. Однако официальные лица заявили, что нет доказательств того, что дефекты представляют опасность для здоровья.

В то же время власти объявили о решении приостановить запланированные прививки в 21 общественном центре вакцинации "до дальнейших уведомлений".

В представительстве по здравоохранению Гонконга заявили, что на приостановлении вакцинации настаивали местные медицинские работники, которые забили тревогу из-за трещины во флаконах препарата Pfizer.

Отметим, согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95%.