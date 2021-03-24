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Гонконг призупинив вакцинацію препаратом Pfizer: названа причина

Автор: Андрій Козловський

В Гонконзі призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech. Таке рішення влада країни ухвалила після того, як медики виявили дефекти упаковки в одній з партій.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, всього зафіксували понад 50 проблем з упаковкою, таких як тріщини, плями та витік вакцини за межі флаконів. Проте офіційні особи заявили, що немає доказів того, що дефекти становлять небезпеку для здоров'я.

Водночас влада оголосила про рішення припинити заплановані щеплення у 21 громадському центрі вакцинації "до подальших повідомлень".

У представництві з охорони здоров'я Гонконгу заявили, що на призупиненні вакцинації наполягали місцеві медичні працівники, які забили на сполох через тріщини у флаконах препарату Pfizer.

Зазначимо, згідно з даними клінічних досліджень, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна на 95%.

Нагадаємо, в березні ряд країн в ЄС припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Однак європейський регулятор схвалив подальше використання вакцини, ґрунтуючись на додаткових дослідженнях препарату.

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