"Гонка озброєнь" серед політиків. "Газпром" планує створити власну ПВК, - ГУР

Розпорядження щодо створення ПВК було підписано головою уряду Росії Михайлом Мішустіним.

"Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нефть" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%", - пише пресслужба.

При створенні ПВК уряд посилається на закон про "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємство має право на заснування приватної охоронної організації.

"Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%", - додає ГУР.

Рішення "Газпрому" створити ПВК за прикладом "Вагнера" Євгенія Пригожина демонструє продовження "гонки озброєнь" серед політичних гравців Росії.

Фото: "Гонка озброєнь" серед політиків. "Газпром" планує створити власну ПВК (t.me/DIUkraine)