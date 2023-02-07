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"Гонка вооружений" среди политиков. "Газпром" планирует создать собственную ЧВК, - ГУР

Фото: "Гонка вооружений" среди политиков. "Газпром" планирует создать собственную ЧВК (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Энергетический монополист "Газпром нефть" планирует создать собственную частную военную компанию. В России продолжается "гонка вооружений" между политиками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Распоряжение по созданию ЧВК было подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным.

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", - пишет пресс-служба.

При создании ЧВК правительство ссылается на закон о "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятие имеет право на создание частной охранной организации.

"Размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь "организации" не может быть менее 50%", - добавляет ГУР.

Решение "Газпрома" создать ЧВК по примеру "Вагнера" Евгения Пригожина демонстрирует продолжение "гонки вооружений" среди политических игроков России.

Фото: "Гонка вооружений" среди политиков. "Газпром" планирует создать собственный ПВК (t.me/DIUkraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в разведке определили три направления возможных наступлений российской армии.

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