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Хто перемагає в "гонці дронів" на фронті: Сирський про переваги ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ вже мають більше FPV-дронів, ніж ворог. Україна активно розвиває технології, щоб наздогнати і перевершити РФ у безпілотній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Війна сьогодні - це не тільки зіткнення на полі бою, а й боротьба економік і науково-технічного прогресу.

За словами Сирського, зараз у ЗСУ кількість FPV-дронів уже перевищує аналогічні показники ворога, що дає важливу перевагу.

Водночас Росія домоглася успіхів у виробництві дронів з оптоволоконним управлінням, які можуть працювати на відстані до 40 кілометрів. Українські розробники зараз наздоганяють цей рівень: вже існують дрони з оптоволоконним кабелем довжиною близько 20 кілометрів.

За словами Сирського, майбутнє армії - у високих технологіях. Роль солдата на полі бою поступово зменшуватиметься, а основною цінністю залишатиметься піхотинець, якого намагаються захистити завдяки роботизованим платформам і безпілотникам.

"Звичайно, це найбільша цінність - наш солдат, наш піхотинець. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам.", - сказав Сирський.

Виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, 18 травня Сили безпілотних систем відзвітували, що вперше в історії воїни знищили 100 ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Також ми повідомляли, що в Силах безпілотних систем ЗСУ формують перший жіночий екіпаж із перехоплення ворожих безпілотників.

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