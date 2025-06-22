Хто перемагає в "гонці дронів" на фронті: Сирський про переваги ЗСУ

Війна сьогодні - це не тільки зіткнення на полі бою, а й боротьба економік і науково-технічного прогресу.

За словами Сирського, зараз у ЗСУ кількість FPV-дронів уже перевищує аналогічні показники ворога, що дає важливу перевагу.

Водночас Росія домоглася успіхів у виробництві дронів з оптоволоконним управлінням, які можуть працювати на відстані до 40 кілометрів. Українські розробники зараз наздоганяють цей рівень: вже існують дрони з оптоволоконним кабелем довжиною близько 20 кілометрів.

За словами Сирського, майбутнє армії - у високих технологіях. Роль солдата на полі бою поступово зменшуватиметься, а основною цінністю залишатиметься піхотинець, якого намагаються захистити завдяки роботизованим платформам і безпілотникам.

"Звичайно, це найбільша цінність - наш солдат, наш піхотинець. Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця. Щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам.", - сказав Сирський.