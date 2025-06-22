Кто побеждает в "гонке дронов" на фронте: Сырский о преимуществах ВСУ

Война сегодня - это не только столкновение на поле боя, но и борьба экономик и научно-технического прогресса.

По словам Сырского, сейчас у ВСУ количество FPV-дронов уже превышает аналогичные показатели врага, что дает важное преимущество.

В то же время Россия добилась успехов в производстве дронов с оптоволоконным управлением, которые могут работать на расстоянии до 40 километров. Украинские разработчики сейчас догоняют этот уровень: уже существуют дроны с оптоволоконным кабелем длиной около 20 километров.

По словам Сырского, будущее армии - в высоких технологиях. Роль солдата на поле боя постепенно будет уменьшаться, а основной ценностью будет оставаться пехотинец, которого пытаются защитить благодаря роботизированным платформам и беспилотникам.

"Конечно, это самая большая ценность - наш солдат, наш пехотинец. Мы будем делать все, чтобы сохранить нашего пехотинца. Чтобы он управлял сначала дроном, роботизированной платформой, а потом уже шел сам.", - сказал Сырский.