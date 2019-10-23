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Гончарук заявив про загрозу відключення тепла у низці міст з 1 січня

Новини » Політика    23.10.2019 - 16:21
Гончарук заявив про загрозу відключення тепла у низці міст з 1 січня
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кілька міст можуть залишитися без тепла, якщо не продовжать контракт на транзит газу

Якщо контракт на транзит газу з Росії не буде продовжено на 2020 рік, кілька українських міст можуть залишитися без опалення. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, український уряд опрацьовує сценарії, якщо контракт з Російською Федерацією не буде продовжено.

"У разі якщо припиниться транзит газу до Європи, наших запасів достатньо, щоб забезпечити опалення. Але через особливості роботи ГТС у кількох невеликих містах можуть бути проблеми з опаленням", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 жовтня в Брюсселі пройде черговий раунд тристоронніх газових переговорів з участю України, Росії та Європейського союзу. Очікується, що сторони можуть досягти угоди про транзит газу в 2020 році.

Зазначимо, опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України, а сьогодні була названа дата включення опалення в Києві. Зокрема, у зв'язку з погіршенням погоди у столиці з 25 жовтня запускають систему опалення, але для того, щоб система центрального опалення почала працювати на повну потужність, потрібно близько 10 днів.

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Новини України отоплениетранзит газаОлексій Гончарук
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